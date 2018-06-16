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كأس العالم

لاعب بالمنتخب الروسي: مباراتنا مع مصر صعبة حتى في غياب صلاح

السبت 16/يونيو/2018 - 04:11 م
دينيس تشيريشيف
دينيس تشيريشيف
محمد عثمان
قال لاعب خط الوسط في المنتخب الروسي، دينيس تشيريشيف، اليوم السبت، إن منتخب بلاده يجب أن ينسى المباراة الأولى التي خاضها ضد السعودية وانتهت بـ 5 أهداف مقابل لا شئ لصالح الروس، والتركيز على المباراة القادمة مع مصر.

وأضاف تشيريشيف: "يجب علينا جميعًا العمل معًا على الإيجابية والمزاج الجيد،قبل مباراة السعودية،المزاج كان جيدًا ايضًا، نحن انتصرنا. الآن علينا أن نتعافى بعد المباراة الأولى. لدينا شعور جيد. فلندعوا أن تكون المباراة القادمة جيدة"، وفقًا لموقع "تشيمبيونات" الروسي.

وتابع لاعب خط الوسط الروسي: "مصر وأوروجواي فرق قوية. يلعبون كرة دفاعية. مصر قوية في الاعمال الدفاعية وتقوم بسرعة بالهجمات المرتدة. صلاح كان مصابًا ولكنه ما زال غير مستعدًا بنسبة 100%. لكن لا يجب أن يثيرنا ذلك بشدة. يجب أن نفكر في منتخبنا والعمل كل يوم للفوز".

وتابع: "صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم إذا شارك سيمثل مساعدة كبيرة لمنتخب مصر.. على اية حال ستكون صعبة إذا شارك أو لم يشارك".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني منتخب روسيا يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب كريستوفسكى بمدينة سان بطرسبورج.

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