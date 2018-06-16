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أخبار البلد

الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 26 ألفا و250 ميجاوات

السبت 16/يونيو/2018 - 04:23 م
صدى البلد
ا ش ا
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت يبلغ 26 ألفا و250 ميجاوات مقابل 25 ألفا و800 ميجاوات أمس الجمعة الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 20 ألفا و913 ميجاوات، ولم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول، ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء "كول سنتر"، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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