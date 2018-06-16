هجوم على صناع مسلسل ضد مجهول

تعرض مسلسل ضد مجهول للفنانة غادة عبد الرازق لهجوم شديد بسبب نهاية الأحداث التي جاءت بحرق دياب داخل قفص حديدي وهو يرتدي بدلة برتقالي ، تشبيهًا بما تعرض اليه الطيار الأردني معاذ الكساسبة على ايد التنظيم الإرهابي "داعش".



واتهم رواد "تويتر" صناع المسلسل بإهانة روح الراحل الذي قتلته ايدي الغدر ، فيما طالب البعض باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسلسل.



يدور مسلسل «ضد مجهول» في إطار من الغموض والإثارة حول مهندسة ديكور تدعى (ندى وصفى) متزوجه ولديها ابنة، تحدث خلافات كبيرة بينها وبين زوجها الذي يعترض على عملها واهتمامها الزائد به وتأخرها كل يوم، وبعد ذلك يقوم بتخييرها بينه وبين عملها إلا أنها تختار عملها ويقوم بتطليقها ويحرمها من ابنتها الوحيدة، وتمر بحادث كبير يقلب حياتها رأسا على عقب، وتقتل ابنتها بعد تعرضها للاغتصاب، وتقوم ندي بالبحث عن القاتل.