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كأس العالم

لاعب ريال مدريد: كريستيانو لا يستحق ركلة جزاء أمام إسبانيا

السبت 16/يونيو/2018 - 04:29 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
أكد ناتشو فيرنانديز، مدافع المنتخب الإسباني، ولاعب ريال مدريد،قيامه بالاحتكاك مع كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي داخل منطقة الجزاء، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم.

وقال ناتشو في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه رغم وجود احتكاك إلا أنه يرى أن رونالدو لا يستحق ركلة جزاء.

وأضاف ناتشو: "في الحقيقة كان هناك تلامس بيني وبين كريستيانو، كنت أريد سحب قدمي لكنني لمسته وتقنية الفيديو أكدت أنها ركلة جزاء، وإذا كنت أنا الحكم فلن احتسبها".

وعن فرناندو هييرو، مدرب المنتخب الإسباني، قال: "لقد كان قائدا في المنتخب وريال مدريد وقد رأى كل شيء وعاشه أيضا، وإذا كان هناك شخص يستطيع نقل قيم إسبانيا لنا فهو هييرو، ومن الفخر التدرب تحت قيادته".

وواصل: "خلال الأيام التي تسبق لقاء إيران سوف يعلمنا أفكاره جيدا، ونحن جاهزون للعب بأسلوب مختلف معه".

وحول هدفه بمرمى البرتغال أمس، علق ناتشو: "أنا سعيد للغاية لأنه هدفي الأول مع المنتخب وسعيد بأداء الفريق".

وعن طريقة اللعب، قال مدافع ريال مدريد: "هييرو أبلغنا باللعب بنفس أسلوب لوبيتيجي لذلك لم يكن الأمر جنونيا، والتعادل مع البرتغال أمر إيجابي".

وحول تأثير إقالة لوبيتيجي، على ثقة المنتخب، قال: "نحن لم نشكك في أنفسنا، ونعرف أنه كان أسبوعا مريرا ومعقدا وكنا نريد أن تسير الأمور بصورة مستقيمة لكن ذلك لم يحدث".

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