رئيس الأوبرا يقرر انتداب مجدي بغدادي رئيسا للبيت الفني للموسيقي

أصدر الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، قرارا بانتداب الدكتور مجدي بغدادى ليخلفه كرئيس للبيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه لمدة عام.



وأعرب الدكتور مجدي بغدادي،عن سعادته بالثقة التي حظى بها من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، لافتا إلى أنه سيحرص على استكمال منظومة النجاح التي بدأتها الأوبرا حتى تظل منارة للثقافة والإبداع في مصر والوطن العربي.



جدير بالذكر أن الفنان مجدي بغدادي مصري من مواليد جنيف بسويسرا، وهو أستاذ دكتور بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار (قسم آلات النفخ والإيقاع) أكاديمية الفنون.



حصل علي بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار دور يونيو عام 1981 بتقدير ممتاز، ثم الدكتوراة الحاصل من فرانكفورت بألمانيا،عمل معيدا بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار، ومدرسا بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار، ثم أستاذ مساعد، وأسند إليه القيام برئاسة قسم آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار، وعمل وكيل المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار ومقرر اللجنة العلمية الدائمة بالكونسرفتوار.



وحصل بغدادي على منحة دراسية في الخارج من الحكومة المصرية عام 1985 حتى 1990، للحصول على الدكتوراة، حيث تمكن من التوسع في دراسته الموسيقية في المدرسة العليا للموسيقى بمدينة فرانكفورت بألمانيا، ودرس قيادة أوركسترا النفخ والإيقاع بإنجلترا وهو أستاذ دكتور في المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار وبكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ويقوم بتدريس المواد النظرية

والعملية لآلات النفخ.



وشارك فى العديد من الحفلات كصوليست مع أوركسترا القاهرة السيمفونى، وأوركسترا الهناجر، وأوركسترا الحجرة المصري، ومع فرق موسيقى الحجرة بالمراكز الثقافية المختلفة، كما شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفوني في عام 1983 حتى عام 1997 وتم تكليفه بقيادة أوركسترا النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار في عام 1997 حتى 2003، والذي اهتم فيه بالتوسع في تقديم برامج غير مسبوق أدائها والتنوع بتقديم القوالب الحديثة والمؤلفات التي كتبت خصيصا لهذا الأوركسترا مما أدى إلى الارتقاء بالمستوى العام في الأداء.



وأتاح بغدادي، الفرصة للطلاب المتميزين في قسم آلات النفخ للعزف مع الأوركسترا كصوليست بأعمال لم يسبق تقديمها في مصر، وقاد أوركسترا النفخ مهرجان بلفور بفرنسا، وعقد دورة تدريبية مكثفة بمملكة البحرين لآلة الترومبيت، وله العديد من التسجيلات في مجال الموسيقى التصويرية كعازف صولو للأفلام المصرية التي حازت على جوائز مهرجانات مصرية وعربية.