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كأس العالم

ليونيل ميسي يهدر ركلة جزاء أمام آيسلندا في كأس العالم

السبت 16/يونيو/2018 - 04:30 م
ليونيل ميسى
ليونيل ميسى
يسري غازي
أهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لصالح منتخب الأرجنتين أمام أيسلندا بالدقيقة 63 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد أنكريت أرينا في إطار الجولة الأولى من عمر منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2018.

وافتتح منتخب الارجنتين التسجيل عن طريق المهاجم سيرجيو اجويرو بالدقيقة 19، بينما عاد منتخب ايسلندا لإحراز هدف التعادل بالدقيقة 23.

ومنح حكم اللقاء فى الدقيقة 62 ركلة جزاء لصالج التانجو عقب عرقلة أجويرو داخل منطقة الجزاء سددها ليونيل ميسى وتصدى لها حارس ايسلندا بالدقيقة 63.

ودفع خورخى سامباولى المدير الفنى لمنتخب التانجو بتشكيلة جاءت على النحو التالى:

كاباييرو فى حراسة المرمى ثم إدواردو سيلفا ونيكولاس أوتامندى وماركوس روخو ونيكولاس تاجليافيكو ولوكاس بيليا وخافيير ماسكيرانو وماكسيميليانو ميزا وليونيل ميسي وأنخيل دى ماريا وسيرجيو أجويرو.

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