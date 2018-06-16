إنقاذ ١٠ أشخاص من الغرق على مدار يومين في البحر الأحمر

قال إيهاب فودة، رئيس طاقم الإنقاذ في جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر: أنه تم إنقاذ 10 افراد بينهم ٦ أطفال على مدار يومين، قائلًا: "نحن مستمرين في تأمين الشواطئ خلال إجازة أيام العيد".



وبدأت مدينة الغردقة فى استقبال مواطنيها وزوارها في احتفالات اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالأجواء الساحرة للمدينة.



وقد أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على توافر كل الخدمات التي يحتاجها زوار المدينة من اسعاف لحالات الطوارئ وفرق الإنقاذ وسيارات مطافى وخدمات اخرى.



ومن جانبه أكد المحافظ على ضرورة توخى الحذر أثناء الإحتفالات بالعيد حفاظًا على المواطنين وشدد على الجهات الأمنية بإستمرار رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة أى تجاوزات أو مشاكل قد تحدث خلال الإحتفالات مشيرا إلى حسن تعاملهم مع المواطنين والعمل على حمايتهم.