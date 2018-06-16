برلماني ينتقد حصول فنان على مليون جنيه في إعلان تبرع لمستشفى

انتقد النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الدلنجات بالبحيرة، حجم الدعاية الإعلامية الباهظة التي تصرف على إعلانات التبرع للمستشفيات، متسائلًا هل يعقل أن يأخذ بعض الفنانين مليون جنيه في إعلان تبرع لمستشفى لمدة دقيقة.
وشدد عمارة في بيان صحفي له اليوم، على ضرورة تجنب الإسراف في الإعلانات لجمع التبرعات، مضيفًا يجب أن تكون التبرعات بدون إعلانات، أو تكون الإعلانات بدون مقابل من الفنانين.
وأكد "عضو مجلس النواب" أن هناك العديد من مستشفي أطفال مصر تخدم الشعب أفضل مائة من مستشفى 57357 تحتاج إلى تبرعات ولا تقوم بحملات إعلانية ضخمة مثلهم، مؤكدًا أن هناك مستشفيات تعمل عمليات القلب المفتوح بدون مقابل وتحتاج إلى تبرعات حقيقة ولكن لا تقوم بعمل إعلانات لاستجلاب الأموال كما نرى في التليفزيون.