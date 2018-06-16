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كأس العالم

شاهد.. شبيه ميسي يخطف الأضواء من نجم الأرجنتين الأصلي في روسيا

السبت 16/يونيو/2018 - 05:45 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
محمد عثمان
تناقلت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر فيه شبيه اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في مدينة سان بطرسبورج الروسية.

وتوافد المشجعون في ميادين سان بطرسبورج لمشاهدة مباراة كأس العالم بين الأرجنتين وأيسلندا لرؤية نجم برشلونة، ليونيل ميسي، لكنهم تفاجئوا بظهور اللاعب الأرجنتيني بينهم.

وبحسب المشجعين، تبين أن ذلك الشخص هو مشجع إيراني يشبه ميسي كثيرًا، وجاء إلى روسيا لتشجيع منتخب بلاده أمام المغرب.


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