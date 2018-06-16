شاهد.. الحزن يخيم علي لاعبى الارجنتين عقب التعادل مع آيسلندا

سقط منتخب الأرجنتين فى فخ التعادل مع نظيره آيسلندا في المباراة التي إنتهت منذ قليل على ملعب استاد أنكريت أرينا في إطار الجولة الأولى من عمر منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2018، فيما بدا الحزن مخيمًا على وجوه لاعبي المنتخب الأرجنتيني بسبب التعادل في أولى مبارياته في كأس العالم 2018.



وافتتح منتخب الارجنتين التسجيل عن طريق المهاجم سيرجيو اجويرو بالدقيقة 19، بينما عاد منتخب ايسلندا لإحراز هدف التعادل بالدقيقة 23.



ومنح حكم اللقاء فى الدقيقة 62 ركلة جزاء لصالح التانجو عقب عرقلة أجويرو داخل منطقة الجزاء سددها ليونيل ميسي وتصدى لها حارس ايسلند.



وخيم الحزن علي لاعبو منتخب الارجنتين عقب التعادل مع آيسلندا فى افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.