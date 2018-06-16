آخر صيحات الموضة الميتالك تاتو.. صور

ظهر مؤخرا موضة أُطلق عليها الميتالك تاتو أو الفلاش تاتو، وهو تاتو بلون لامع، على عكس التاتو الذي تعودنا عليه ذا اللونين الأسود والبني، يعطي ذلك النوع من التاتو مظهرا جذابا وأنيقا للفتيات، يوجد منه عدة أشكال مختلفة واحجام، يمكن تطبيق هذا التاتو بأمان على أي منطقة بالجسم، دون القلق من حدوث تفاعل بينه وبين الجلد أو حدوث أي اسمرار للبشرة في المنطقة المطبق عليها التاتو.



يمكن تطبيق هذا النوع من التاتو على كافة مناطق الجسم، وهناك أشكال عديدة تتناسب مع اختلاف أماكن تطبيق التاتو علي الجسم، هذا وقد كتب في مجلة Style العالمية، ان هذا النوع من التاتو لا يسبب اي نوع من أنواع الحساسية للبشرة أو أمراض الجلد بصفة عامة.



يمكنك تطبيقه في أماكن ظاهرة ان كنتي تحبين إظهاره، ان كان شعرك قصيرا أو تفضلين ان ترفعي شعرك لأعلي يمكنك تطبيقه في منطقة خلف الرقبة.