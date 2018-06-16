التشكيلة الرسمية لمواجهة الدنمارك وبيرو في كأس العالم

أعلن أجي هاريدي وريكاردو جاريكا، مدربا منتخبي الدنمارك وبيرو، التشكيلة الرسمية للمباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم.





وجاءت تشكيلة المنتخبين كالاَتي:

تشكيلة الدنمارك: كاسبر شمايكل، سيمون كيار، أندرياس كريستينسن، ويليام كفيست، توماس ديلاني، نيكولاي يورجنسن، كريستيان إيركسن، هنريك دالسجارد، ينس لارسن، يوراري بولسين وسيستو.



