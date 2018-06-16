ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

التشكيلة الرسمية لمواجهة الدنمارك وبيرو في كأس العالم

السبت 16/يونيو/2018 - 05:32 م
صدى البلد
محمد سمير
أعلن أجي هاريدي وريكاردو جاريكا، مدربا منتخبي الدنمارك وبيرو، التشكيلة الرسمية للمباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم.

وجاءت تشكيلة المنتخبين كالاَتي:
تشكيلة الدنمارك: كاسبر شمايكل، سيمون كيار، أندرياس كريستينسن، ويليام كفيست، توماس ديلاني، نيكولاي يورجنسن، كريستيان إيركسن، هنريك دالسجارد، ينس لارسن، يوراري بولسين وسيستو.

تشكيلة بيرو: بيدرو جاليسي، ألبرتو رودريجيز، ميجيل تراوكو، كويفا، فارفان، تابيا، كريستيان راموس، لويس أدفينكولا، كاريو، يوتون وفلوريس.

ترشيحاتنا

شاهد.. مارادونا يدخن أثناء مباراة الأرجنتين وأيسلندا

شاهد.. مواقع روسية ترصد سخرية كريستيانو رونالدو من ميسي

شاهد.. شبيه ميسي يخطف الأضواء من نجم الأرجنتين الأصلي في روسيا

ضربة موجعة للمغرب قبل موقعة البرتغال

السبب الحقيقي وراء إصابة ماهر عصام بنزيف في المخ

6 حقائق مثيرة قبل مباراة ألمانيا والمكسيك

شاهد.. الحزن يخيم علي لاعبى الارجنتين عقب التعادل مع آيسلندا

أومتيتي يسخر من نفسه بعد الخطأ الفادح أمام استراليا ..صورة

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تحريك أسعار البنزين والكهرباء

ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب مع زيادة فرص التأهل .. فيديو

التعريفة الجديدة للنقل الجماعي في القاهرة بعد زيادة أسعار البنزين

وزير البترول الأسبق يكشف بدائل الوقود بعد زيادة أسعار البنزين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 صورة تبرز فشل الأرجنتين فى اختراق ساتر آيسلندا الدفاعي

شاهد.. الحزن يخيم علي لاعبى الارجنتين عقب التعادل مع آيسلندا

شاهد.. مارادونا يدخن أثناء مباراة الأرجنتين وأيسلندا

شاهد.. ميسي صاحب أول ركلة جزاء مهدرة بكأس العالم 2018

حديقة الحيوان.. فسحة الغلابة والبسطاء في العيد.. صور

فيديو

الحكومة تحذر من التلاعب بالتعريفة الجديدة .. فيديو
خط ساخن بالاسكندرية لخروقات التعريفة الجديدة .. فيديو
ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب مع زيادة فرص التأهل .. فيديو
رئيس بعثة المنتخب: صلاح سيشارك في مباراة روسيا
شاهد .. ملخص وأهداف مباراة آيسلندا والأرجنتين فى كأس العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟