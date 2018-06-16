استئناف صرف الإعانات العاجلة للمضارين في سيناء.. الثلاثاء

قررت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء استئناف عملية صرف الإعانات المالية العاجلة للمضارين بسبب الحرب على الإرهاب والعملية الشاملة في شمال سيناء بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك وبعد موافقة الجهات المعنية للتخفيف من معاناة المضارين وتعويضهم عما أصابهم من أضرار بسبب العمليات الأمنية، ابتداء من الثلاثاء المقبل.





أكد منير أبو الخير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من مراجعة ملفات ألف و230 سائقاً قبل إجازة العيد، وما يقرب من 400 صياد ممن ينطبق عليهم شروط صرف المعونة المالية، حيث تم صرف 1.4 مليون جنيه لنحو 500 من المستحقين من السائقين والصيادين، ويتم الصرف بواقع 2000 جنيها لكل فرد، وجار مراجعة باقي الملفات لاستكمال الصرف.



