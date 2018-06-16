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محافظات

استئناف صرف الإعانات العاجلة للمضارين في سيناء.. الثلاثاء

السبت 16/يونيو/2018 - 05:34 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
قررت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء استئناف عملية صرف الإعانات المالية العاجلة للمضارين بسبب الحرب على الإرهاب والعملية الشاملة في شمال سيناء بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك وبعد موافقة الجهات المعنية للتخفيف من معاناة المضارين وتعويضهم عما أصابهم من أضرار بسبب العمليات الأمنية، ابتداء من الثلاثاء المقبل.

أكد منير أبو الخير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من مراجعة ملفات ألف و230 سائقاً قبل إجازة العيد، وما يقرب من 400 صياد ممن ينطبق عليهم شروط صرف المعونة المالية، حيث تم صرف 1.4 مليون جنيه لنحو 500 من المستحقين من السائقين والصيادين، ويتم الصرف بواقع 2000 جنيها لكل فرد، وجار مراجعة باقي الملفات لاستكمال الصرف.

وقال إنه تم صرف الإعانة النقدية للمتضررين من أهالي رفح والشيخ زويد طبقا لعمليات الحصر والذي بلغ نحو 6 آلاف و500 حالة، بالإضافة إلى تسليمهم كراتين مواد غذائية، مؤكداً على استمرار الصرف بداية من الثلاثاء المقبل، موضحاً أن نظام الصرف يتم بواقع مبلغ 800 جنيه للأسر التي تضم أكثر من فردين، و700 جنيه للأسر التي تضم فرداً أو اثنين.

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