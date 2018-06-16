سندريلا تطرح أغنيتها الجديدة خليني بين ايديك



وتعتبر هذه الأغنية هى الرابعة لسندريلا والتى استغرق تسجيلها أسبوعين حيث إنها تنتمى إلى الطابع الرومانسي.



كما تستعد سندريلا لعرض كليب أغنية " وراك وراك" خلال أيام عيد الفطر بعد انتهاء خلافاتها مع الملحن نبيل مكاوى خاصة بعد تدخل الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين.



يذكر أن احدث أعمال سندريلا أغنية “نفسي أحب” الذي حققت نجاحا كبيرا وهي من كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع محمد شفيق.

طرحت المطربة الشابة سندريلا عز أغنيتها الجديدة "خلينى بين ايديك" من كلمات السيد على وألحان أحمد النصر وتوزيع زووم.