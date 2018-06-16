ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سندريلا تطرح أغنيتها الجديدة خليني بين ايديك

السبت 16/يونيو/2018 - 09:00 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرحت المطربة الشابة سندريلا عز أغنيتها الجديدة "خلينى بين ايديك" من كلمات السيد على وألحان أحمد النصر وتوزيع زووم.

وتعتبر هذه الأغنية هى الرابعة لسندريلا والتى استغرق تسجيلها أسبوعين حيث إنها تنتمى إلى الطابع الرومانسي.

كما تستعد سندريلا لعرض كليب أغنية " وراك وراك" خلال أيام عيد الفطر بعد انتهاء خلافاتها مع الملحن نبيل مكاوى خاصة بعد تدخل الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين.

يذكر أن احدث أعمال سندريلا أغنية “نفسي أحب” الذي حققت نجاحا كبيرا وهي من كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع محمد شفيق.

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: زيادة تعريفة الركوب من 10 – 20% فى كل المحافظات .. صور

شاهد.. موقف غريب لمحافظ البحيرة على الهواء

شاهد ..تقاليع غريبة فى مدرجات لقاء الدانمارك وبيرو بالمونديال

ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالبحيرة

شاهد .. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير من روسيا

ليونيل ميسي يهدر ركلة جزاء أمام آيسلندا بغرابة .. فيديو

تفاصيل أسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة بعد زيادة الوقود

تألق محمد الشناوى في مونديال روسيا يلفت نظر الأندية الأوروبية

مدرب أيسلندا يتوقع مصير الأرجنتين في المونديال

شوبير يكشف حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة روسيا

مصطفى بكري: الداخلية عينت حراسة لي ولأسرتي

شاهد.. ميسي صاحب أول ركلة جزاء مهدرة بكأس العالم 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في المونديال.. وفرنسا بالصدارة

شوبير يكشف حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة روسيا

سلاسل الهواء متنفس زهرة بمواسم الأعياد.. فيديو وصور

شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في ظهوره الأول

شوط أول سلبي بين الدانمارك وبيرو وركلة جزاء ضائعة..صور

فيديو

النقل النهري: تشديد الرقابة على اللنشات النزهة في العيد.. فيديو
شاهد .. ملخص وهدف مباراة الدنمارك وبيرو
منتخب بيرو يخسر بشرف أمام الدنمارك في المونديال.. فيديو وصور
بولسين يتقدم لمنتخب الدنمارك أمام بيرو بهدف ..فيديو
شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟