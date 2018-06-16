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كأس العالم

استياء روسي من المقاعد الخالية في مباراة مصر وأوروجواي

السبت 16/يونيو/2018 - 05:48 م
صدى البلد
محمد سمير
اندفعت الجماهير الروسية، نحو وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لمعرفة السبب في خلو صفوف كاملة من المقاعد المميزة، التي تقع على جانب الملعب، خلال مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم.

وكان الحضور الرسمي لمباراة أمس الجمعة، في ملعب إيكاترينبرج، هو 27015 متفرجًا، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي، وذلك على الاستاد الذي تم زيادة سعته إلى 33061 متفرجًا، من خلال زيادة غير معتادة، للمقاعد المؤقتة الخارجية التي يتم وضعها خلف المرمى.

وكان مشهد الالاف من المقاعد الخالية ذات اللون البرتقالي الساطع، واضحا بشكل كبير للجماهير، في كافة أنحاء العالم، الذين تابعوا التغطية التلفزيونية للمباراة الثانية في نسخة 2018، من أكبر البطولات الكروية.

وقال يفجيني كويفاتاشيف، حاكم مقاطعة على إنستجرام: "أنا محبط بعض الشيء لرؤية مقاعد خالية، لكنني لا أستطيع السيطرة على هذا الأمر، كما أنني لا امتلك المعلومات الضرورية".

وقال المتحدث باسم الاتحاد الدولي "يبحث الفيفا في هذا الأمر، يمكننا أن نؤكد أن الأمر المتعلق بالمباراة التي أقيمت في إيكاترينبرج، يرتبط أساسا بعدم حضور كافة المجموعات التأسيسية".

وتابع "لا يوجد أي مشكلات في عمليات بيع التذاكر بواسطة الفيفا، حالت دون حضور حملة تلك التذاكر للمباراة، وتم بالفعل توزيع 32278 تذكرة خاصة بالمباراة".

وقالت أولجا كوتلياروفا، وهي رياضية روسية سابقة، تعمل في إدارة المعلومات في مجلس المدينة، على فيس بوك، أن العديد من المقاعد الخالية، ترتبط بالضيوف والشخصيات المهمة، الذين قرروا مشاهدة المباراة من الاستراحة الداخلية، بسبب برودة الطقس.

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