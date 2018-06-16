ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كريم عفيفي لـ صدى البلد: أتمنى الوقوف أمام يحيى الفخراني..صور

السبت 16/يونيو/2018 - 10:03 م
صدى البلد
شيرى نبيل
أعرب الفنان كريم عفيفي عن أمله فى الوقوف والتمثيل أمام النجم يحيى الفخراني.

وأضاف خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد : فنان كبير له قاعدة جماهيرية كبيرة أيضا ذكي في اختيارته الفنية وهذا يظهر من خلال أعماله الفنية.

تابع : الفنان يحيى الفخراتي يختار في اعماله الدرامية الموضوعات الاجتماعية التي تمس المجتمع.

وشارك الفنان كريم عفيفي في بطولة مسلسل "سك على اخواتك" الذي عرض في رمضان المنقضي 2018 ، أمام صلاح عبد الله، وسلوى خطاب،وعلي ربيع، وصبري فواز، وسهر الصايغ، وهنا الزاهد، وكريم عفيفي، وهادى الجيار، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وجيسي عبده وآخرون، قصة كريم فهمي، من إنتاج صادق الصباح، وإخراج وائل إحسان.
كريم عفيفي لـ صدى البلد: أتمنى الوقوف أمام يحيى الفخراني..صور
كريم عفيفي لـ صدى البلد: أتمنى الوقوف أمام يحيى الفخراني..صور
كريم عفيفي لـ صدى البلد: أتمنى الوقوف أمام يحيى الفخراني..صور
كريم عفيفي لـ صدى البلد: أتمنى الوقوف أمام يحيى الفخراني..صور
كريم عفيفي لـ صدى البلد: أتمنى الوقوف أمام يحيى الفخراني..صور

ترشيحاتنا

أول تعليق من ميسي بعد التعادل مع أيسلندا

تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالقاهرة والجيزة.. مستند

شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس

3 جنيهات تعريفة الركوب لـ80% من أتوبيسات الهيئة

عبور أكبر حفار في تاريخ قناة السويس برسوم 820 ألف دولار

محمد صلاح جاهز للمشاركة أمام روسيا في كأس العالم

وثيقة سرية تكشف تورط حزب أردوغان مع داعش في تفجيرات إرهابية

الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي يتبادلان تهاني عيد الفطر

الاستغناء عن الأجهزة الفنية في الأسيوطي

أجويرو يدافع عن ميسي بعد التعادل المخيب أمام آيسلندا

شاهد.. مواقع روسية ترصد سخرية كريستيانو رونالدو من ميسي

مدرب أيسلندا يتوقع مصير الأرجنتين في المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا .. فيديو

كارثة..عامود كهرباء قاتل بوسط طريق الحسينية - فاقوس فى الشرقية

شاهد .. هيكتور كوبر يظهر فى الإسماعيلية قبل لقاء روسيا

كرواتيا تتقدم على نيجيريا في الشوط الأول بهدف نظيف.. صور

فيديو

مخرج طايع: لم أشعر بقلق عند اختيار عمرو يوسف ..فيديو
صبا مبارك: مكنتش متخيلة رد فعل الجمهور على طايع .. فيديو
عمرو يوسف يكشف سر انجذابه لتأدية دور طايع .. فيديو
وزير المالية: لو محركناش أسعار الوقود كان البديل إننا نستلف.. فيديو
النقل النهري: تشديد الرقابة على اللنشات النزهة في العيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟