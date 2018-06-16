كريم عفيفي لـ صدى البلد: أتمنى الوقوف أمام يحيى الفخراني..صور

أعرب الفنان كريم عفيفي عن أمله فى الوقوف والتمثيل أمام النجم يحيى الفخراني.



وأضاف خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد : فنان كبير له قاعدة جماهيرية كبيرة أيضا ذكي في اختيارته الفنية وهذا يظهر من خلال أعماله الفنية.



تابع : الفنان يحيى الفخراتي يختار في اعماله الدرامية الموضوعات الاجتماعية التي تمس المجتمع.



وشارك الفنان كريم عفيفي في بطولة مسلسل "سك على اخواتك" الذي عرض في رمضان المنقضي 2018 ، أمام صلاح عبد الله، وسلوى خطاب،وعلي ربيع، وصبري فواز، وسهر الصايغ، وهنا الزاهد، وكريم عفيفي، وهادى الجيار، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وجيسي عبده وآخرون، قصة كريم فهمي، من إنتاج صادق الصباح، وإخراج وائل إحسان.

