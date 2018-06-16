BBC تقارن بين رونالدو وميسي في أولى مبارياتهما في كأس العالم

قالت إذاعة "بي بي سي" البريطانية إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فشل في تحقيق ما أنجزه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول مباراة لمنتخب بلاده بكأس العالم وأحرز ثلاثة أهداف.



وأضافت أن ميسي قد فشل في تحقيق انطلاقة جيدة بالمونديال، وذلك عقب تعادل منتخب بلاده مع ايسلندا، التي تعتبر أصغر دولة في كأس العالم، بالإضافة إلى تضييعه لركلة جزاء كادت أن تعدل نتيجة اللقاء لصالح منتخب بلاده.



وقارنت الإذاعة بين انطلاقة نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو وميسي باعتبارهم متنافسين بالدوري الإسباني، وذلك عقب إحراز رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الأسباني.