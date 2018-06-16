مورينيو يعلق على إضاعة ميسي ركلة جزاء أمام ايسلندا

قال المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، اليوم السبت، إن مباراة اليوم بين الأرجنتين وأيسلندا لم تكن الأفضل لميسي في مسيرته.



وأضاف "مورينيو" في تصريحات لقناة "آرتي" الروسية: "ميسي كان لديه فرصة لإحراز ضربة الجزاء في تلك اللحظة التي كان في حاجة ماسة لها. هذا الفشل أثر عليه. حاول بعدها التسجيل لكنه لم ينجح.



ووصف مورينيو نتيجة المباراة بين الأرجنتين وأيسلندا التي انتهت بالتعادل 1-1 بأنها عادلة.