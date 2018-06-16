ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بكفر الشيخ.. صور

اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بمشروع مواقف السيارات بكفر الشيخ، وذلك عقب ارتفاع أسعار الوقود التي أعلنت عنها الحكومة، حيث بلغت نسبة الزيادة من 10 إلى 20 % حسب المسافات بناء على اللجنة المشكلة لتحديد الزيادة المقررة للتعريفة الجديدة.





وكان المحافظ قد قام بتشكيل لجنة تضم كلًا من المهندس علي عبد الستار مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللواء عادل كامل، مدير الإدارة العامة لمشروع مواقف سيارات الأجرة بكفر الشيخ، العميد محمد الدفراوي مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والمقدم صلاح الذكير مدير مباحث المرور، عادل البزاوي مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وصلاح الشهاوي رئيس مجلس إدارة جمعية نقل الركاب بكفر الشيخ، ومحمد بدوي رئيس النقابة العامة للنقل البري.





وقد اجتمعت اللجنة اليوم، وتم وضع آلية التعريفة الجديدة بناء على قياس المسافات بين كفر الشيخ العاصمة، وجميع مدن المحافظة، وكذلك القرى الأم والقرى التوابع، وتوابع التوابع.





وشدد محافظ كفر الشيخ، بتواجد أمني من المرور بجميع مواقف سيارات الأجرة، وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإحالة السائق المخالف لتلك التعريفة إلى النيابة، وتحرير محضر بذلك وتطبيق القانون بكل حسم وحزم.



