6 حقائق مثيرة قبل مباراة ألمانيا والمكسيك

يستهل المنتخب الألماني لكرة القدم مشوار الدفاع عن لقبه العالمي، غدا الأحد، بمواجهة نظيره المكسيكي على استاد "لوجنيكي" الشهير بالعاصمة الروسية موسكو، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018.



وبعيدا عن المعلومات الخاصة بتاريخ كلا من الفريقين، في بطولات كأس العالم، توضح السطور التالية بعض المقارنات بين الجانبين:



- يعيش نحو 15 ألفًا و800 شخص في ألمانيا بجوازات سفر مكسيكية.



وفي المكسيك، في عام 2015، كان هناك نحو ستة آلاف و400 شخص ولدوا بألمانيا، علما بأن ثلثي هذا العدد تقريبا لا يحمل الجنسية المكسيكية.



- في "سن كرة القدم" الذي يتراوح بين 15 و34 عاما، هناك 35 بالمئة من تعداد الذكور في المكسيك في إطار هذا السن، مقابل 24 بالمئة فقط في ألمانيا.



- تبلغ نسبة ممارسي كرة القدم في ألمانيا نحو فرد واحد من كل خمسة أفراد، فيما تبلغ في المكسيك فردا واحدا من كل 12 فردا.



وهذا طبقا لاستبيان أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الدول الأعضاء به، علما بأن هذه المعلومات تعود إلى عام 2006.



- فيما يتعلق بالسفر إلى روسيا، يتفوق مشجعو ألمانيا بشكل كبير، حيث تبلغ المسافة بين العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي والعاصمة الروسية موسكو، عشرة آلاف و700 كيلومتر، فيما لا تزيد المسافة بين مدينة فرانكفورت الألمانية، والعاصمة الروسية، عن 2000 كيلومتر.



- يبلغ ثمن قميص المنتخب الألماني 90 يورو (نحو 104 دولارات)، فيما يبلغ ثمن المعطف الرياضي للمنتخب المكسيكي 70 يورو (نحو 81 دولار).



- ينشط نحو ثلث لاعبي (ثمانية من 23 لاعبا) المنتخب المكسيكي، المشارك في المونديال، بالدوري المحلي، فيما يصل العدد إلى 15 من لاعبي المنتخب الألماني، ينشطون في البوندسليجا.