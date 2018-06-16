هدوء بمحطات الوقود في مطروح.. صور

أعلن اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح اليوم السبت، رفع حالة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة، لمتابعة محطات الوقود والمواقف على مستوى المحافظة مع قيام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن، بالمتابعة المستمرة عقب زيادة أسعار المواد البترولية صباح اليوم .



طالب المحافظ بقيام لجنة برئاسة مدير التموين وعضوية مجلس المدينة ومباحث التموين والحماية المدنية والأجهزة المعنية للمرور على محطات الوقود والانشطة التموينية لمتابعة الاسعار مع قيام لجان متابعة بجميع مدن المحافظة .



بالإضافة إلى قيام اللجنة بشن حملات على محطات الوقود ومستودعات الغاز، ومحطة تعبئة الغاز لضمان عدم استغلال المواطنين وحجب المواد البترولية عنهم.



كانت قد أعلنت وزارة البترول، اليوم، قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المنتجات البترولية ليباع بنزين 80 بـ5:50 قرش، وبنزين 92 بـ6:75 قرش، والسولار 5:50 قرش، وبنزين 95 بـ7:75 قرش، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي بـ50 جنيها.



