ندى بسيوني لـ صدى البلد : نهاية مسلسل مليكة غير متوقعة

قالت الفنانة ندي بسيوني أن نهاية مسلسل " مليكة " الذي عرض رمضان الماضي غير متوقعة بالنسبة للجمهور خاصة الفنانة دينا الشربيني والتي جسدت دور " مليكة " المتورطة في كل أعمال العنف وتفجير فرح نجلة النائب العام.



أضافت : لم أتوقع الكم الهائل من المكالمات الهاتفية سواء من أقاربي أو أصدقائي المعجبين بالمسلسل والنهاية غير المتوقعة ، فهذا المسلسل من أقرب الأعمال الي قلبي.



ومسلسل "مليكة" بطولة كل من دينا الشربيني، ومصطفى فهمي، وشيري مجدي، ورامز أمير، وعمر السعيد، وأحمد العوضي، وصفاء الطوخي، من إخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك.

