22 صورة تبرز فشل الأرجنتين فى اختراق ساتر آيسلندا الدفاعي

حقق منتخب آيسلندا تعادلا مثيرا مع نظيره منتخب الأرجنتين بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد أنكريت أرينا في إطار الجولة الأولى من عمر منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2018.



وافتتح منتخب الارجنتين التسجيل عن طريق المهاجم سيرجيو اجويرو بالدقيقة 19، بينما عاد منتخب ايسلندا لإحراز هدف التعادل بالدقيقة 23.



ومنح حكم اللقاء فى الدقيقة 62 ركلة جزاء لصالج التانجو عقب عرقلة أجويرو داخل منطقة الجزاء سددها ليونيل ميسي وتصدى لها حارس ايسلندا بالدقيقة 63.



ونجح منتخب آيسلندا فى صنع ساتر دفاعى جليدى أمام راقصو التانجو حال دون المضى من قبل ميسى ورفاقه فى تحقيق الفوز فى ظل الإصرار وإغلاق المساحات والزيادة العددية سواء فى الهجوم أو الدفاع.



وشهد اللقاء فشل لاعبو التانجو فى اختراق دفاعات آيسلندا على مدار اللقاء وجرت محاولات مكثفة من جانب أسطورة الكرة الأرجنتينية ميسي لاختراق حائط الصد الدفاعي لمنتخب آيسلندا فى الربع ساعة الأخيرة.