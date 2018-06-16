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أخبار البلد

التموين: نتحمل فروق سعر السولار عن المخابز ولا زيادة فى قيمة الرغيف

السبت 16/يونيو/2018 - 05:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التموين أنها ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز، وأنه لن يتأثر سعر رغيف الخبز .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه تم التواصل مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تحمل الوزارة لفروق اسعار السولار الذى تحصل عليه المخابز.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه عاود الاتصال بمحافظى ومسئولى 27 محافظة على مستوى الجمهورية للاطمئنان على تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات، التى تم اعتمادها بعد الاعلان عن الزيادات الجديدة فى أسعار المنتجات البترولية.

وخلال اتصاله بالمحافظين شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الاعلان المتواصل عن التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات فى كل محافظة، وفى وسائل الاعلام المختلفة، مع سرعة طباعة اللافتات، وتعليقها فى المواقف، ووضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمة الاجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى فى حالة مخالفة أى سائق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على جميع المحافظين ضرورة الاتفاق على تعريفة موحدة لخطوط السير المشتركة بين محافظاتهم، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة أى مشكلة، والاعلان عن أى مخالفة يتم ضبطها، سواء ممن يحاولون البيع للمنتجات البترولية باسعار تخالف الاسعار المعلنة، أو أى سائق يخالف التعريفة المعلنة، مشيرًا إلى ضرورة الاتفاق ايضًا على تعريفة محددة لنقل البضائع.

وأضاف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن محافظ اسوان أكد خلال الاتصال مع رئيس مجلس الوزراء عبر "الفيديو كونفراس" أن 95% من خطوط النقل الداخلى بالمحافظة الزيادة بها لا تتعدى 15% مشيرًا إلى أن المنتجات البترولية متوافرة فى كل المحطات والمستودعات، بينما اشار محافظ الاقصر إلى أنه قام بالتنسيق مع محافظى اسوان وقنا والوادى الجديد والبحر الاحمر بشأن تعريفة الخطوط المشتركة، وتم اتخاذ اجراءات حاسمة ضد أحد المستودعات المخالفة.

وأوضح السفير اشرف سلطان أن محافظ قنا أكد ايضًا توحيد التعريفة على المحافظات المجاورة، بينما أشار محافظ سوهاج إلى أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة لتلقى الشكاوى، ومتابعة موقف توافر المنتجات البترولية، وتطبيق التعريفة الجديدة التى تتراوح الزيادة بها بين 15 و 20%، وفى الوقت نفسه أعلن محافظ المنيا أنه تم الاتفاق مع السائقين ومسئولى نقابة السائقين على التعريفة الجديدة، التى بدأ تطبيقها.

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