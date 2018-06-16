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مميش: نخطط لامتلاك أسطول بحري للتنقيب عن البترول والغاز

السبت 16/يونيو/2018 - 05:56 م
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
حسام صلاح
اكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن القيادة السياسية حريصة علي امتلاك اسطول بحري قوي قادر علي العمل في مجال التنقيب علي البترول والغاز وهو ما نعمل عليه حاليا.

واضاف مميش:" سنمتلك مراكب غاز وبترول وبدأنا بالسفينة احمد فاضل التى تم تأجيرها الي شركة بتروبيل لمدة عاملين بمبلغ 21 الفا و250 دولارا في اليوم الواحد وسنشتري سفينة اخرى ليكون عندنا اسطول بحري قادر على العمل في حقل ظهر" .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر هيئة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية على هامش عبور احد اكبر الحفارات في العالم لقناة السويس .

واشار مميش اننا نقوم بعمل المزارع السمكية وهي ناجحة جدا وهناك اعمال اخرى متمثلة في الكباري العائمة ونعمل الان في كوبري سرابيوم والشط ليتم افتتاحهما قريبا لينضموا الي الكباري العائمة الاخرى بمحافظتي الاسماعيلية وبورسعيد لنسهل عبور المواطنين من والي سيناء.

واضاف مميش ان قناة السويس هي الطريق الرئيسي الذي يربط الشرق بالغرب وكذا الدول الاسيوية مثل الصين والهند وجنوب شرق اسيا واليابان ، مشيرا إلى أن عائدات قناة السويس ستتضاعف خلال الفترة القادمة وكل يوم يتأكد أن فكرة قناة السويس الجديدة كانت فكرة صائبة لانها ستوفر دخلا وعائدات لمصر وتزيد من اهمية مصر كهدف استراتيجي عالمي لانها شريان حياة للعالم بالكامل وكل هذا سينعكس على حياة الشعب المصري خلال الفترة القادمة ونحن مصممون على النجاح.

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