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محافظات

إقبال كبيرعلى قلعة قايتباي فى ثاني أيام العيد..صور

السبت 16/يونيو/2018 - 05:58 م
إقبال كبير من السكندريين
إقبال كبير من السكندريين على قلعة قيتباي
أحمد عبد العزيز
شهدت قلعة قايتباي بالإسكندرية، والساحة الخارجية لها اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا عليها في اليوم الثاني من عيد الفطر لقضاء وقت ممتع بصحبة أسرهم وأصدقائهم.

ومن جانبه قال محمد متولي، مدير إدارة الآثار الإسلامية بالإسكندرية، إن القلعة استقبلت خلال أول يومين الآلاف من المواطنين المصريين والأجانب.

وأشار"متولي"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن القلعة حققت إيرادات في أول و ثاني أيام عيد الفطر وصلت إلى ٧٠ ألف جنيه من تذاكر المصريين، و٦٥٠٠ من تذاكر الأجانب .
إقبال كبيرعلى قلعة قايتباي فى ثاني أيام العيد..صور
إقبال كبيرعلى قلعة قايتباي فى ثاني أيام العيد..صور
إقبال كبيرعلى قلعة قايتباي فى ثاني أيام العيد..صور

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