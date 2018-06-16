الحكومة تحذر من التلاعب بالتعريفة الجديدة .. فيديو

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم عقد اجتماع لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع عدد من المحافظين عن طريق الفيديو كونفرانس، وذلك للتعرف على الموقف الفعلي على أرض الواقع عقب زيادة أسعار الوقود، إضافة إلى توجيه حملات أمنية ومرورية وتموينية لضمان توفر المواد البترولية في كافة المحطات، واستمرار تقديم الخدمة.



وأضاف " سلطان" في مداخلة هاتفية على قناة " أون لايف"، أن كافة الزيادات التي تم إقرارها على سيارات الأجرة والنقل والسرفيس

يتم الإعلان عنها والاتفاق عليها لكي يدرك المواطن حجم الزيادة، مضيفا:" تنسيق بين المحافظات للإتفاق على تسعيرة موحدة للخطوط المشترك".



وأكمل:" المحافظون سيقومون بالإعلان عن خطوط ساخنة في كل محافظة للإبلاغ عن أي مخالفة، بالتزامن مع حملات مباحث المرور والتموين المستمرة من أجل التحقق من عدم تلاعب السائقين بتعريفة الركوب".



وتابع قائلا:" سيتم التعامل بحسم مع المخالفين ولن يكون هناك مجال للتلاعب بالتعرفة الجديدة .. ولم يتم رصد مشاكل عقب زيادة أسعار المواد البترولية حتى الآن".

