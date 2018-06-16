ماسكيرانو يطلب دعم جمهور الأرجنتين بعد التعادل أمام ايسلندا

أعرب خافيير ماسكيرانو، مدافع المنتخب الأرجنتيني، عن أسفه الشديد بسبب التعادل الذي حققه منتخب بلاده أمام أيسلندا في أول مباراة للتانجو ببطولة كأس العالم 2018.



وقال ماسكيرانو في تصريحات نقلتها شبكة "tycsports" الأرجنتينية: "يجب أن نستمر، هذه مجرد البداية، لا يجوز أن نسقط، لقد دافع منتخب أيسلندا بعدد كبير من اللاعبين".



وشدد ماسكيرانو على أهمية الدعم الذي يتلقاه المنتخب من الجماهير في موسكو قائلًا: "أتمنى أن يستمر الأرجنتينيون في دعمنا، سوف نحتاجهم لعبور المباريات المقبلة".