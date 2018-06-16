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ديني

الإفتاء توضح أفضل طريقة لصيام الست من شوال

السبت 16/يونيو/2018 - 08:59 م
صيام الست من شوال
صيام الست من شوال
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء، إنه لا يشترط تتابع صيام الأيام الستة من شوال، فيمكن توزيعها على شهر شوال في الاثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر، وإن كان المبادرة بها بعد العيد أفضل.

وأضافت الإفتاء، أن فريق من الفقهاء منهم الشافعية ذهبوا إلى استحباب تتابعها ووصلها بعد العيد لظاهر قول النبي ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، وقال النووى: يسن صوم ستة من شوال وتتابعها أفضل.

وتابعت: أن أبو حنيفة ذهب إلى استحباب تفريقها حذرًا من أن يظن العوام أنها من الصوم المفروض ولكن يحصل امتثال السنة في كلتا الحالتين سواء تتابع الصوم أم تفرق.

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