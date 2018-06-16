ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تحطم طائرة روسية خاصة ومقتل شخصين على متنها

السبت 16/يونيو/2018 - 05:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
أعلن الهيئات الأمنية الروسية، اليوم السبت، تحطم طائرة خاصة من طراز ياك "52-في" في إقليم ألطاي الروسي، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخصين، وفقًا للتقديرات الأولية.

وقال مصدر داخل الهيئات لوكالة "سبوتنيك": "تحطمت طائرة "ياك-52"، ووفقا للبيانات الأولية، لقي شخصان مصرعهما، كانا على متن الطائرة. والطائرة خاصة". كما أن الحادث وقع بالقرب من بلدة نوفوالتيسك في منطقة الطريق السريع بي-256.

فيما صرحت المتحدثة الرسمية باسم مكتب المدعي العام للنقل في غرب سيبيريا، أكسانا غوربونوف، بأن "مكتب المدعي العام للنقل بدأ بالتحقيق في هذه الحادثة"، دون أن تكشف عن تفاصيل الحادث.


موضوعات متعلقة

"الخارجية الروسية": وارسو تواصل استخدام كارثة "توبوليف 154" لتصفية حسابات سياسية

مقتل شخصين جراء تحطم طائرة خاصة في المكسيك

مصرع طيار وإصابة آخر في حادث تحطم طائرة ركاب في روسيا

شاهد.. تحطم مروحية أوكرانية ومقتل جميع طاقمها

الطوارئ الروسية : تحطم مروحية واشتعالها في إقليم ستافروبول

سقوط طائرة عسكرية في تونس ومقتل شخصين

ترشيحاتنا

لاعب ريال مدريد: كريستيانو لا يستحق ركلة جزاء أمام إسبانيا

القزاز وعبد الهادي يتبادلان الأدوار لصالح الإخوان

6 حقائق مثيرة قبل مباراة ألمانيا والمكسيك

ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول موقف محمد صلاح من مباراة روسيا

شاهد .. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير من روسيا

تألق محمد الشناوى في مونديال روسيا يلفت نظر الأندية الأوروبية

أستاذ جامعي يحرض المواطنين ضد الدولة بتكليفات من الإخوان

شاهد.. موقف غريب لمحافظ البحيرة على الهواء

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ضم نجم بايرن ميونخ

بث مباشر مواجهة فرنسا وأستراليا بكأس العالم

ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب مع زيادة فرص التأهل .. فيديو

صحيفة إسبانية تكشف سبب رفض محمد الشناوي تسلم جائزة رجل المباراة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 صورة تبرز فشل الأرجنتين فى اختراق ساتر آيسلندا الدفاعي

شاهد.. الحزن يخيم علي لاعبى الارجنتين عقب التعادل مع آيسلندا

شاهد.. مارادونا يدخن أثناء مباراة الأرجنتين وأيسلندا

شاهد.. ميسي صاحب أول ركلة جزاء مهدرة بكأس العالم 2018

حديقة الحيوان.. فسحة الغلابة والبسطاء في العيد.. صور

فيديو

الحكومة تحذر من التلاعب بالتعريفة الجديدة .. فيديو
خط ساخن بالاسكندرية لخروقات التعريفة الجديدة .. فيديو
ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب مع زيادة فرص التأهل .. فيديو
رئيس بعثة المنتخب: صلاح سيشارك في مباراة روسيا
شاهد .. ملخص وأهداف مباراة آيسلندا والأرجنتين فى كأس العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟