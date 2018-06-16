تحطم طائرة روسية خاصة ومقتل شخصين على متنها

أعلن الهيئات الأمنية الروسية، اليوم السبت، تحطم طائرة خاصة من طراز ياك "52-في" في إقليم ألطاي الروسي، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخصين، وفقًا للتقديرات الأولية.



وقال مصدر داخل الهيئات لوكالة "سبوتنيك": "تحطمت طائرة "ياك-52"، ووفقا للبيانات الأولية، لقي شخصان مصرعهما، كانا على متن الطائرة. والطائرة خاصة". كما أن الحادث وقع بالقرب من بلدة نوفوالتيسك في منطقة الطريق السريع بي-256.



فيما صرحت المتحدثة الرسمية باسم مكتب المدعي العام للنقل في غرب سيبيريا، أكسانا غوربونوف، بأن "مكتب المدعي العام للنقل بدأ بالتحقيق في هذه الحادثة"، دون أن تكشف عن تفاصيل الحادث.





