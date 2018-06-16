الكشف عن سبب ارتداء مارادونا ساعتي يد خلال مباراة الأرجنتين

كشف موقع "فلاد تايم" الروسي، اليوم "السبت"، السبب وراء ارتداء، نجم الأرجنتين السابق، دييجو مارادونا، ساعتين في يده خلال مشاهدته لمباراة كأس العالم بين الأرجنتين وايسلندا.



وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها مارادونا وهو يرتدي ساعتين واحدة في يده اليمنى والأخرى في اليسرى، متسائلين عن السبب وراء تلك العادة الغريبة.



وقال الموقع إن عشاق النجم الأرجنتيني أجروا بحثًا دقيقًا لمعرفة السر وراء تلك العادة، مشيرًا إلى أنه تبين أن إحدى الساعتين مضبوطة حسب توقيت الأرجنتين والأخرى حسب توقيت موسكو.



وكان مارادونا نقل إلى المستشفى قبل شهر من فعاليات كأس العالم، لكن ذلك لم يمنعه من القدوم إلى روسيا لتشجيع المنتخب الأرجنتيني امام ايسلندا.