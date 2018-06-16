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كأس العالم

أجويرو يدافع عن ميسي بعد التعادل المخيب أمام آيسلندا

السبت 16/يونيو/2018 - 05:58 م
صدى البلد
محمد سمير
دافع سيرجيو أجويرو، مهاجم منتخب الأرجنتين، عن مواطنه ليونيل ميسي، الذي أهدر ركلة جزاء في مباراة التانجو، اليوم السبت، أمام أيسلندا.

وتعادل منتخب الأرجنتين مع نظيره الأيسلندي، بنتيجة 1-1، في أولى مبارياتهما في دور المجموعات بكأس العالم، والتي أقيمت اليوم السبت، على ملعب أتكريت أرينا.

وقال أجويرو، في تصريحات نقلتها صحيفة أوليه الرياضية: "هذا طبيعي، ميسي إنسان، يجب أن نكون معه، إنه يوم حزين له، ولكنه في أي لحظة، يمكنه أن يحسم مصير مباراة، أتمنى أن يكون أفضل أمام كرواتيا".

وأضاف: "المباراة الأولى دائمًا ما تكون معقدة، الأرجنتين تريد الفوز على الجميع، ولكن الخصم دافع بشكل كبير، التعادل بالنسبة لهم انتصار قوي".

وعن تسجيله لأول هدف للتانجو في كأس العالم، أوضح "إنه أمر رائع، ولكن كنت أفضل أن نفوز، هدفي لم يساعد كثيرًا، الآن علينا التفكير في مواجهة كرواتيا".

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