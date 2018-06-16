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اعتقال سائق بن لادن في درنة

السبت 16/يونيو/2018 - 05:55 م
أبو سفيان بن قمو
أبو سفيان بن قمو سائق بن لادن
أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى قوله أن قوات الجيش الليبي تمكنت من القبض على أبو سفيان بن قمو، اليوم السبت، خلال مداهمة لأحد تمركزات البؤر الأخيرة للمجموعات الإرهابية بدرنة، مشيرًا إلى أن بن قمو تم القاء القبض عليه بعد مقاومة مجموعته داخل أحد المساكن ونفاذ ذخيرتهم.

ويعتبر أبوسفيان بن قمو (59 سنة) من أبرز قيادات تنظيم القاعدة، حيث هاجر إلى خارج البلاد بعد أن ترك عمله النظامي بالدولة الليبية بداية الثمانينيات، ووصل إلى أفغانستان عبر السودان وتدرب في معسكرات القاعدة قبل أن يتحول إلى مدرب في التنظيم، ويصبح من أبرز قياديي تنظيم القاعدة ويشارك في أغلب معاركه.

وفي أثناء فترة تواجد بن لادن في السودان كان بن قمو سائقه الشخصي وعلى صلة بأغلب رموز وقيادات التنظيم، قبل أن يعتقل من قبل القوات الأمريكية التي نقلته إلى سجن غونتنامو مطلع العقد الماضي ليقبع فيه إلى أن تم تسليمه إلى ليبيا عام 2007 ليواصل سجنه في معتقل أبوسليم الليبي.

وفي عام 2011 تمكن من الهرب من السجن أثناء سقوط طرابلس في يد الثوار، ليعود إلى مسقط رأسه في درنة ويؤسس جماعة أنصار الشريعة، لكنه طيلة السنين السبع الماضية كان من الشخصيات التي تقود التنظيمات الإرهابية في ليبيا من الظل ولم يكن بارزا، لكنه احتفظ أيضا بعلاقة وطيدة بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، إذ ظهر القيادي بالجماعة "نزار كعوان" في فيديو وهو يتحدث إلى بن قمو موفدا من قبل المؤتمر الوطني السابق.

ومن بين القضايا البارزة التي يشار إلى أن بن قمو تورط فيها حادث الهجوم على مقر القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012م والذي راح ضحيته أربعة دبلوماسيين أمريكيين، ومن بينهم السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز.

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