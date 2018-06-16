أيهما أولى صيام القضاء أم الست من شوال .. تعرف على الحكم

قالت دار الإفتاء، إنه إذا استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيام الست من شوال فهو أفضل.



واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الجمع بين نية صيامها وقضاء رمضان؟» بحديث «دين الله أحق أن يُقضى»، مؤكدة أنه يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.



وأوضحت: أن نية صيام الستة أيام يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر سواء أكانت أداءً أم قضاءً.

