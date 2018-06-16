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محافظات

محافظ الغربية: تعريفة الأجرة الجديدة معدل زيادتها من 10 - 20 %

السبت 16/يونيو/2018 - 07:32 م
اللواء أحمد ضيف
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
محمد عبد الخالق
اعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم السبت أنه اجري اجتماعا طارئا للجنة المواقف المعنيه لوضع بتسعيرة السيارات الأجرة والتاكسى والوقوف على تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بالمحافظة وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء زيادة أسعار المحروقات.

كما أوضح أن هناك نظاماً محدداً حسب اللتر والصفيحة والمسافة، بنسبة تتجاوز من 10 الى 20 % موضحا أن الزيادة ستكون مرضية للمواطن والسائق.

وأشار إلى أنه أعطي توجيهاته المباشرة إلي العميد أشرف مرسى مدير الإدارة العامة للمرور الغربية ، بوضع أرقام شكاوى المحافظة على استيكر يتم تعميمه على جميع "التاكسيات" و"سيارات الأجرة " بمختلف أنواعها يستطيع المواطن من خلاله الإبلاغ عن أية حالات استغلال في الأجرة.

وأشار "صقر" أن مغالاة عن السعر المعلن فى التسعيرة سيتم سحب رخصة السائق ، وسيتم التعامل بكل حزم وشدة مع السائقين واتخاذ إجراءات قانونية رادعة، للتأكد من انضباط اسعار سيارات الأجرة، وذلك من خلال حملات المرور الميداني والتفتيش للتموين ومباحث التموين على محطات البنزين لمتابعة انتظام العمل بها وتجريم الامتناع عن البيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه المخالفين .

وطالب محافظ الغربية كافة المواطنين، بالإبلاغ عن السائق المخالف في حالة زيادة التعريفة المقررة أو تجزئة الرحلات، ورقم السيارة ووقت الرحلة.

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