عثمان: يجوز قضاء الست من شوال في ذي القعدة عند بعض الفقهاء

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام ستة أيام من شوال سُنة وليس فرضًا.



واستشهد «عويضة» خلال لقائه برنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، بما روى مسلم في صحيحه (1164) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».



وأضاف: أنه إذا كان معذورًا بمرض لا يمكن معه الصوم، أو استغرقت المرأة جميع أيام شوال في قضاء ما عليها من رمضان، فلهذين صيام الست من شوال في ذي القعدة يجوز قضاءً كالرواتب الفائتة لعذر، وهذا مذهب عند بعض العلماء مثل قضاء النوافل الفائتة.



وتابع: إن البعض الفقهاء رأى أن المرأة إذا صامت في شوال ما عليها من رمضان، فإنها تحصل على فضل صيام الست من شوال ولا تصمها في ذي القعدة.

