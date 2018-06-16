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الإرشاد الزراعي بالبحيرة ينظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن.. صور

السبت 16/يونيو/2018 - 07:05 م
لإرشاد الزراعى بالبحيرة
لإرشاد الزراعى بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
نظّم الإرشاد الزراعى بالبحيرة تحت رعاية الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة سلسلة " ندوات إرشادية" لمزارعي القطن بمراكز " الدلنجات، وإدكو، وأبوحمص، والمحمودية، ودمنهور، وكفر الدوار" بالإضافة إلى مرور اللجان العلمية على زراعات القطن والحقول الإرشادية بإشراف المهندس سمير الحلاج مدير عام الزراعة والمهندس ناجى السيد حسن مدير عام الإرشاد الزراعى. 

وذلك فى إطار فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بالبحيرة موسم 2018 بالتعاون مع معهد بحوث القطن ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية بمركز البحوث الزراعية.

وأوضح الدكتور محمد على الشربينى، الخبير الزراعى، أن تلك الندوات أدت إلى تعريف المزارعين بالصنف المنزرع وتوعيتهم بالتوصيات الفنية والزراعية لمحصول القطن للحصول على أعلى كفاءة إنتاجية كذلك أهمية الحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف المنزرعة.

وأضاف أن سلسلة الندوات حققت فائدة تعليمية عادت بنتيجة إيجابية على المزارعين بنتيجة كما حفزتهم ودفعتهم إلى تنفيذ التوصيات الإرشادية الجديدة التي لمسوا آثارها ونتائجها، وتركت سلسلة الندوات أثرها الطيب في تقوية العلاقة بين المزارعين والإرشاد الزراعى والباحثين.

شارك في سلسلة الندوات فريق علمى بالبحيرة مكون من "الدكتور محمد قطب والدكتور شاكر عبد العزيز شاكر، والدكتور حمدى بيومى، والدكتور أشرف درويش، والدكتور عبد العظيم قنطوش معهد بحوث القطن" ومتابعى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى كل من المهندسين "أسامة المغاورى، وعلى السعيد، وإيهاب عز العرب، ومنى عامر، ونصر الدين، والدكتور محمد الشربينى "إخصائيو القطن بالمحافظة ومديرى الإدارات الزراعية ومفتشى الإرشاد الزراعى والمكافحة بالمراكز وأخصائيي القطن والمرشدين الزراعيين ومزارعى القطن.
الإرشاد الزراعي بالبحيرة ينظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن.. صور
الإرشاد الزراعي بالبحيرة ينظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن.. صور
الإرشاد الزراعي بالبحيرة ينظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن.. صور
الإرشاد الزراعي بالبحيرة ينظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن.. صور
الإرشاد الزراعي بالبحيرة ينظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن.. صور
الإرشاد الزراعي بالبحيرة ينظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن.. صور
الإرشاد الزراعي بالبحيرة ينظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن.. صور
الإرشاد الزراعي بالبحيرة ينظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن.. صور
الإرشاد الزراعي بالبحيرة ينظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن.. صور
الإرشاد الزراعي بالبحيرة ينظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن.. صور

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