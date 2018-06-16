شاهد .. إسرائيلى يهتف باسم مصر بعد مباراة أوروجواي



وقال أحد المتابعين الإسرائيليين إنه يشجع المنتخب المصري لأنه من أصل عربي، بينما ظهر آخر في بداية المقطع وهو يهتف باسم مصر.



ويظهر في مقطع الفيديو متابعون توقعوا خسارة مصر أمام أوروجواي، وآخرون توقعوا فوز إيران على المغرب، وهي النتائج التي تحققت بالفعل، كما علقوا على أداء الحارس محمد الشناوي وغياب اللاعب المصري الدولي محمد صلاح.



وأعربت مجموعة عن المشجعين عن إعجابهم بحارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي، الذي صُنف كرجل المباراة، كما لاحظوا أن غياب محمد صلاح عن المباراة قد أثر بشكل ملحوظ على أداء المنتخب.





تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل مقطع فيديو يسجل توقعات وانطباعات متابعي كأس العالم في إسرائيل بالنسبة لمباراتي مصر ضد أوروجواي والمغرب ضد إيران وبدأ الفيديو بهتاف مواطن إسرائيلى بإسم مصر واعجابه بمحمد الشناوى ومحمد صلاح.