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حوادث

ضبط 5 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور

السبت 16/يونيو/2018 - 07:17 م
محطة وقود مخالفة
محطة وقود مخالفة
جمالات الدمنهورى
تمكن مفتشو تموين بندر دمنهور من ضبط 5 آلاف لتر بنزين، جمعها صاحب أحد محطات تمويل السيارات وامتنع عن بيعها، وذلك بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك فى إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومحطات تمويل السيارات للرقابة على عمليات بيع المحروقات والاسعار الجديدة ومحاربة تجار السوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر ضد محطتي وقود لقيام أصحابها بقيد كميات مبيعات وهمية بالسجلات وتسديدها قبل نهاية مساء اليوم وعدم انتظامهم فى القيد بسجل 21 بترول، وتم الاحتفاظ بالسجل، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما شهد مجمع مواقف دمنهور الرئيسي بمحافظة البحيرة، غياب تام عن الرقابة على السائقين وعدم التزامهم بتعريفة الركوب التى قررتها المحافظة اليوم السبت مما أدى إلى قيام السائقين بفرض تعريفة ركوب أكثر من التى قررتها المحافظة على المواطنين، الأمر الذي دفعهم للرضوخ للزيادة المفروضة عليهم.
ضبط 5 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور
ضبط 5 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور
ضبط 5 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور
ضبط 5 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور
ضبط 5 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور
ضبط 5 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور
ضبط 5 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور
ضبط 5 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور
ضبط 5 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور
ضبط 5 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور

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