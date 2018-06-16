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أخبار البلد

وزيرة البيئة تتفقد مقلب مخلفات عشوائي بطره الأسمنت.. صور

السبت 16/يونيو/2018 - 07:07 م
صدى البلد
حنان توفيق
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، أحد البؤر العشوائية للمخلفات، بجوار مصنع طرة الأسمنت بطريق الاوتوستراد بعد أن تم رصد اشتعال ذاتى بتلك التجمعات.

رافق الوزيرة خلال الجولة، اللواء محسن المأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وفريق عمل جهاز تنظيم وإدارة المخلفات وفريق عمل من الهيئة العامة للنظافة، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة وسيارات المطافئ للموقع وتم السيطرة على الحريق.

يأتي هذا الإجراء في إطار منظومة الرصد والمتابعة التي يقوم بتنفيذها جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بحى المعادى وطرة.

وقد وجهت الوزيرة بضرورة إتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لعدم تكرار مثل هذا الحدث، والعمل على وضع خطة عاجلة من قبل هيئة نظافة وتجميل القاهرة خلال الأسبوع الجاري لرفع التراكمات الموجودة بالمنطقة وعرضها على وزارة البيئة، كما وجهت بضرورة الإنتهاء من تجمعات القمامة بمنطقة الفسطاط.

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