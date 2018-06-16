شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس
السبت 16/يونيو/2018 - 07:19 م
عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس
شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عبور أضخم حفار في العالم قناة السويس، اليوم، وذلك بعدما سدد قيمة رسوم العبور المقدرة بقيمة 820 ألف دولار.
وقال " مميش"، في تصريحات تليفزيونية لقناة " أون لايف"، أن منطقة قناة السويس منطقة جذب لجميع المستثمرين، لأنها مركز النجاح ومن خلالها نستطيع الوصول إلى السوق العالمية.
وأضاف " مميش"، أن قناة السويس تعتبر شريان حياة للعالم والتجارة العالمية.