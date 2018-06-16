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محافظات

غرفة عمليات في بني سويف لمتابعة الوضع بمحطات الوقود

السبت 16/يونيو/2018 - 07:19 م
الوقود
الوقود
محمد عبد الحليم
تابع المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، توافر كافة المنتجات البترولية بمحطات الوقود وانضباط العمل بها، وذلك من خلال غرفة عمليات المحافظة بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة في أسعار المواد البترولية، مشددًا على كافة التنفيذيين المعنيين بالتواجد على مدار الساعة بمحطات البنزين والسولار ومواقف السيارات لتنفيذ التسهيلات المطلوبة.

وكلف المحافظ السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، لسرعة الانتهاء من وضع التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية في دائرة المحافظة، والخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى، مطالبا بضرورة مراعاة مصلحة كافة الأطراف سواء الركاب أو السائقين وبما يساعد على استمرار الخدمة بالشكل الطبيعي المعتاد.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق الالتزام الكامل بتعريفة الأجرة الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها اليوم، مع متابعة مواقف السيارات لمراقبة مدى الالتزام بها وانضباط الحركة داخلها، على أن تكون هناك تقارير على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة الوضع.

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