50 إيطالياً يصلون القاهرة لزيارة مسار العائلة المقدسة غداً

يصل القاهرة غدًا الأحد، وفد إيطالي مكون من 50 شخصًا، لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة، كأول رحلة حج من إيبارشية إيطاليا، ويقضي الوفد فترة 5 أيام، يزور خلالها عدد من الشخصيات الكنيسة، كذلك بعض أماكن العائلة المقدسة في القاهرة والأديرة وكلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي، التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية.



