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أخبار البلد

50 إيطالياً يصلون القاهرة لزيارة مسار العائلة المقدسة غداً

السبت 16/يونيو/2018 - 07:08 م
العائلة المقدسة
العائلة المقدسة
مايكل حنا
يصل القاهرة غدًا الأحد، وفد إيطالي مكون من 50 شخصًا، لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة، كأول رحلة حج من إيبارشية إيطاليا، ويقضي الوفد فترة 5 أيام، يزور خلالها عدد من الشخصيات الكنيسة، كذلك بعض أماكن العائلة المقدسة في القاهرة والأديرة وكلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي، التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية.

الوفد مكون من شخصيات كنيسة هامة، وحجاج، وبعض الصحفيين ومقدمي البرامج الإيطالية، ويرجع أهمية هذا الحدث لكونه الأول في مجال السياحة الدينية بعد لقاء الوفد المصري العام الماضي ببابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس والذي بارك أيقونة العائلة المقدسة معطيًا إشارة الانطلاق لهذا النوع من السياحة الذي سيكون له بالتأكيد أثر إيجابي على صورة مصر في الخارج كبلد الأمن والأمان وكذلك على السياحة بشكل عام.

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