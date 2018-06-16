محافظ بني سويف يستعرض التعريفة الجديدة أمام رئيس الوزراء

استعرض المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف "عبر الفيديو كونفرانس" أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموقف الحالي لمحطات الوقود والاجراءات الجاري تنفيذها الخاصة بالتعريفة الجديدة أجرة المواصلات، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في المنتجات البترولية.



وأكد المحافظ على انتظام العمل في جميع محطات الوقود في جميع أنحاء المحافظة لتغطية حاجة المواطنين، مع توافر كميات إضافية وأرصدة آمنة من المواد البترولية سواء السولار وبنزين 80 أو بنزين 92.



كما أوضح المحافظ أنه منذ إعلان الزيادة "في التاسعة من صباح اليوم، يجري عقد اجتماعات مستمرة مع المختصين لسرعة الانتهاء من وضع التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية في دائرة المحافظة، والخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى بعد التنسيق مع المحافظين، ليتم إرسالها للجهات المعنية، حيث يتم مراعاة مصلحة كافة الأطراف سواء الركاب أو السائقين وبما يساعد على استمرار الخدمة بالشكل الطبيعي المعتاد.



وأكد المحافظ أنه من خلال خطة محكمة يجري اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق الالتزام الكامل بتعريفة الأجرة الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها اليوم للإلتزام بها، من خلال متابعة مواقف السيارات لمراقبة مدى الالتزام بها وانضباط الحركة داخلها على مدار الساعة.