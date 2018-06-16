برلماني: السيسي ينهي عصر الغارمين ويلم شمل الأسرة المصرية

قال النائب عماد سعد حمودة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن أكثر من 960 غارماً وغارمة، ضمن العفو الرئاسى، وتكفل صندوق تحيا مصر بسداد ديونهم والتي بلغت أكثر من 30 مليون جنيه، قرار إنسانى نابع من أب وإنسان يعلم مُعاناة الأسر المصرية ويسعى دائمًا للتخفيف عن كاهلهم.





وأوضح "حمودة"، فى بيان له اليوم، أن القيادة السياسية مهتمة بهذه القضية خلال الفترة الراهنة، وبهذا القرار يكون "السيسى" قد وضع حدًا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفى، لولا تدخله الذى أراد أن يدخل البهجة على الأسرة المصرية ولم شملها.



