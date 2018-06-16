ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل وإصابة 23 شخصًا في تفجير انتحاري بإقليم ننكرهار بأفغانستان

السبت 16/يونيو/2018 - 07:25 م
تفجير انتحاري في
تفجير انتحاري في بأفغانستان
أ ش أ
أعلن مسئول أفغاني مقتل 11 شخصًأ وإصابة 12 آخرين اليوم السبت في تفجير انتحاري وقع خارج مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن "غلام صاناعي ستانيكزاي" مدير شرطة الإقليم، إن الانتحاري فجر نفسه وسط اجتماع معظم الحاضرين، وبينهم أعضاء في حركة طالبان للاحتفال بوقف إطلاق النار الذي أعلنته قيادة الحركة احتفالًا بعيد الفطر.

وصرح ستانيكزاي بأن معظم القتلى والجرحى هم من حركة طالبان.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار، لكن الجماعات التابعة لتنظيم (داعش) الذي لم يوقع على وقف إطلاق النار، لها تواجد كبير في تلك المنطقة.

ترشيحاتنا

مدرب الأرجنتين: تعادلنا مع أيسلندا لهذا السبب

مقطع فيديو صادم يؤكد عدم تعافي محمد صلاح من الإصابة

أحمد فتحي يتغلب على صلاح وأبو تريكة ويحقق إنجازا غير مسبوق

ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب مع زيادة فرص التأهل .. فيديو

شاهد.. موقف غريب لمحافظ البحيرة على الهواء

ننشر تعريفة سيارات السرفيس بالقليوبية

شاهد .. اللقطات الأولى لحادث الدهس في العاصمة الروسية

مورينيو يعلق على إضاعة ميسي ركلة جزاء أمام ايسلندا

تفاصيل أسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة بعد زيادة الوقود

صحيفة إسبانية تكشف سبب رفض محمد الشناوي تسلم جائزة رجل المباراة

تألق محمد الشناوى في مونديال روسيا يلفت نظر الأندية الأوروبية

صحيفة: رونالدو يسخر من ميسي بطريقة جديدة فى كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوط أول سلبي بين الدانمارك وبيرو وركلة جزاء ضائعة..صور

شاهد ..تقاليع غريبة فى مدرجات لقاء الدانمارك وبيرو بالمونديال

تدريبات بدنية لمنتخب انجلترا استعدادا لـ تونس بالمونديال.. صور

22 صورة تبرز فشل الأرجنتين فى اختراق ساتر آيسلندا الدفاعي

شاهد.. الحزن يخيم علي لاعبى الارجنتين عقب التعادل مع آيسلندا

فيديو

بولسين يتقدم لمنتخب الدنمارك أمام بيرو بهدف ..فيديو
شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس
شاهد .. اللقطات الأولى لحادث الدهس في العاصمة الروسية
محافظ الإسماعيلية: نسبة زيادة تعريفة المواصلات لا تتعدى 15% ..فيديو
الحكومة تحذر من التلاعب بالتعريفة الجديدة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟