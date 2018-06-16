مقتل وإصابة 23 شخصًا في تفجير انتحاري بإقليم ننكرهار بأفغانستان

أعلن مسئول أفغاني مقتل 11 شخصًأ وإصابة 12 آخرين اليوم السبت في تفجير انتحاري وقع خارج مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن "غلام صاناعي ستانيكزاي" مدير شرطة الإقليم، إن الانتحاري فجر نفسه وسط اجتماع معظم الحاضرين، وبينهم أعضاء في حركة طالبان للاحتفال بوقف إطلاق النار الذي أعلنته قيادة الحركة احتفالًا بعيد الفطر.



وصرح ستانيكزاي بأن معظم القتلى والجرحى هم من حركة طالبان.



ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار، لكن الجماعات التابعة لتنظيم (داعش) الذي لم يوقع على وقف إطلاق النار، لها تواجد كبير في تلك المنطقة.