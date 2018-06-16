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أخبار العالم

وفاة محافظ بنك السودان المركزي بأزمة قلبية

السبت 16/يونيو/2018 - 07:28 م
بنك السودان المركزي
بنك السودان المركزي
رويترز
أعلنت عائلة محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر والقصر الرئاسي السوداني اليوم السبت وفاة عبد القادر إثر أزمة قلبية خلال زيارة لتركيا.

وشغل عبد القادر المولود عام 1960 عدة مناصب في البنك المركزي من عام 1985 قبل تعيينه محافظا للبنك في ديسمبر 2016.

وقالت عائلته إنه لم يكن يعاني من أي مرض ، وله ستة من الأبناء.

ويعاني اقتصاد السودان من نقص في العملة الأجنبية ووجود سوق سوداء للدولار مما دفع بنك السودان المركزي لخفض العملة إلى نحو 30 جنيه مقابل الدولار في وقت سابق هذا العام من 6.7 جنيه للدولار في أواخر ديسمبر .

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