وفاة محافظ بنك السودان المركزي بأزمة قلبية

أعلنت عائلة محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر والقصر الرئاسي السوداني اليوم السبت وفاة عبد القادر إثر أزمة قلبية خلال زيارة لتركيا.





وشغل عبد القادر المولود عام 1960 عدة مناصب في البنك المركزي من عام 1985 قبل تعيينه محافظا للبنك في ديسمبر 2016.





وقالت عائلته إنه لم يكن يعاني من أي مرض ، وله ستة من الأبناء.



