مصطفى حجاج يطلق نمرة 1 احتفالا بعيد الفطر

طرح المنتج المصري هاني محروس أحدث الأعمال الغنائية للمطرب مصطفى حجاج، تحت عنوان "نمرة 1"، والتي أذيعت في إحدى حلقات مسلسل "نسر الصعيد"، في رمضان الماضي والذي كان من بطولة النجم "محمد رمضان"، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى حجاج وتوزيع أشرف البرنس، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إنتاج شركة إن جي ميوزك برودكشن.



وكان المطرب "مصطفى حجاج" طرح قبل رمضان أغنية "اللي يقدر يتقدر" والتي عرض منها جزءًا خلال الحلقة الرابعة من مسلسل "نسر الصعيد" وحققت نجاحًا كبيرًا، ويعتبر هذا هو رمضان الثاني الذي يشارك فيه "مصطفى حجاج" من خلال أغانيه حيث طرح في رمضان الماضي ثلاث أغان "الشيخ رمضان"، وأغنية "سألت الناس"، وأخيرًا أغنية "مريت بضيقة".