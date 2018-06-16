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منوعات

ترتيب محمد صلاح بين الأكثر تفاعلا على السوشيال ميديا

السبت 16/يونيو/2018 - 08:59 م
محمد صلاح
محمد صلاح
أماني إبراهيم
أجرت شركة "نيلسن سبورتس" لأبحاث التسويق، تقريرا رياضيا عن لاعبي كرة القدم على مستوى العالم، من حيث الأكثر تفاعلًا وشهرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

واحتل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، المركز الأول، بتفاعل 507.4 مليون على كل مواقع التواصل الإجتماعي، والتفاعل الأكبر له كان على موقع إنستجرام 509 ملايين، أما اللاعب الذي احتل المركز الثاني هو نيمار بنسبة تفاعل 204 ملايين، وفقًا لـ"the variety".

بينما احتل اللاعب المصري العالمي، محمد صلاح، المركز الخامس، ووصل التفاعل معه على مواقع التواصل الإجتماعي بإجمالي 105 ملايين متفاعل على مواقع التواصل.
ترتيب محمد صلاح بين الأكثر تفاعلا على السوشيال ميديا

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