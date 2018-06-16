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أخبار العالم

سيارة أجرة تصدم حشدا في وسط موسكو وإصابة سبعة

السبت 16/يونيو/2018 - 07:18 م
شوارع موسكو
شوارع موسكو
رويترز
قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر بأجهزة الطوارئ إن سيارة أجرة صدمت حشدا في وسط موسكو اليوم السبت مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص .

ونقلت تاس عن المصدر قوله " طبقا للمعلومات الأولية أصيب سبعة أشخاص".

وقالت شرطة موسكو إن سائق السيارة الأجرة فقد على الأرجح السيطرة على عجلة القيادة ، مما ادى الى اصابة ثمانية أشخاص بجروح ويتلقون العلاج.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سلطات موسكو تأكيدها عدم سقوط قتلى في الحادث.

وقالت هيئة النقل في موسكو على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشرطة اعتقلت سائق السيارة، وتجرى مباريات كاس العالم في روسيا في الوقت الحالي.

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